Zeuge dringend gesucht Betrunkener Autofahrer mit offener Türe im Regensburg Stadtwesten unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Pfingstmontag, 1. Juni, kurz vor 8 Uhr, ging bei der Polizei Regensburg eine Mitteilung ein, dass der Fahrer eines grauen Mercedes E200 in der Gumpelzhaimer Straße in Regensburg in deutlichen Schlangenlinien und offener Türe in Richtung Autobahn fahren würde.