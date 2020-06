Bußgeld und Fahrverbot Alkoholisierter Kradfahrer flüchtet vor Polizei

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 31. Mai, gegen 11.15 Uhr, sollte ein 55-jähriger Kradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Oberwiesenacker in Velburg unterzogen werden. Der Kradfahrer beschleunigte daraufhin und entzog sich zunächst der Kontrolle.