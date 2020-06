Führerschein sichergestellt Alkoholisierter Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 31. Mai, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Quadfahrer mit seinem Fahrzeug die Staatsstraße 2140 von Rimbach in Richtung Bad Kötzting. Auf Höhe Offersdorf in Rimbach kam er alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn, überfuhr einen Leitpfosten und stürzte vom Quad. Der Fahrer blieb unverletzt.