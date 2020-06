Drei Verletzte Crash an der Autobahnausfahrt – Pkw-Fahrer übersieht Linienbus

Am Freitag, 29. Mai, ereignete sich gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und ein Linienbus beteiligt waren.

Regenstauf. Ein 81- jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf fuhr bei der Anschlussstelle Ponholz von der A93 ab und wollte anschließend nach links auf die Staatsstraße 2397 in Fahrtrichtung Burglengenfeld abbiegen. Dabei übersah dieser einen von links kommenden und bevorrechtigten Linienbus, der von Ponholz in Fahrtrichtung Regenstauf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw- Fahrer sowie einer der vier Fahrgäste des Busses leicht verletzt wurden. Der 58- jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich landete ein Rettungshubschrauber auf der Staatsstraße. Da die Verletzungen glücklicherweise nicht schwerwiegender waren, musste dieser jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 17.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Regenstauf und der anschließenden Räumung der Unfallstelle war die Staatsstraße für circa zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet.