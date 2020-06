Bei Hungersacker Vermisster 90-Jähriger von einem Wanderer tot aufgefunden

Ein seit dem 12. Mai vermisster 90-jähriger Mann aus Wörth an der Donau wurde am Samstagnachmittag, 31. Mai, von einem Wanderer in einem Wald bei Hungersacker tot aufgefunden.