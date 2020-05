1.500 Euro Schaden Zeuge beobachtet Unfallflucht auf Parkplatz in Cham

Am Samstag, 30. Mai, gegen 15 Uhr, versuchte eine 20-jährige Chamerin am Parkplatz Floßhafen in Cham einzuparken. Hierbei touchierte sie einen bereits geparkten Skoda. Die junge Fahrerin entfernte sich danach vom Unfallort ohne eine Nachricht zu hinterlassen.