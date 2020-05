Deftige Strafanzeige 27-Jähriger mit 2,32 Promille fährt gegen Säule in Parkhaus

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 30 Mai, gegen 16 Uhr, wollte ein 27-jähriger Kraftfahrzeugführer mit 2,32 Promille beim Parkhaus am Dachauplatz in Regensburg ausfahren. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung übersah er eine Säule und stieß mit seinem Fahrzeug dagegen.