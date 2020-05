Einsatz in Regensburg 2,39 Promille – Randalierer leistet Widerstand und landet im BKH

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am späten Freitagabend, 29. Mai, alarmierten Kunden einer Tankstelle in der Donaustaufer Straße in Regensburg die Polizei, da ein 40-jähriger Regensburger dort die Kassiererin anpöbelte und zu randalieren begann.