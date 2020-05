Vorfall in Waldmünchen Unbekannter schlägt Zehnjährige in den Bauch

Foto: 123rf.com

Am Donerstag, 28. Mai, gegen 11 Uhr, befuhr eine Zehnjährige mit dem Fahrrad den Gehweg am Combourg-Platz in Waldmünchen. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs kamen ihr vier jugendliche Männer im Alter zwischen 16 und 17 Jahren entgegen.