Die Polizei ermittelt Raubüberfall auf Hotelangestellte in Regensburg – Landeskriminalamt setzt Belohnung aus

Zwei unbekannte Täter erbeuteten am 1. Mai unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und ergriffen anschließend die Flucht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen schwerer räuberischer Erpressung. Das BLKA hat eine Belohnung ausgesetzt.

Regensburg. Wie bereits berichtet, hatte eine 20 Jahre alte Angestellte eines Hotels am Freitag, 1. Mai, der Polizei mitgeteilt, dass sie gegen 21 Uhr überfallen worden sei. Das Hotel befand sich nahe der Steinernen Brücke.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg konnten zwei bislang unbekannte Täter in den Rezeptionsbereich des Hotels gelangen und die Angestellte bedrohen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde Bargeld gefordert. Die 20-Jährige übergab den beiden Tätern einen vierstelligen Betrag, der von diesen in einem Rucksack verstaut wurde. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, nachdem sie die junge Frau in einem Raum eingesperrt hatten. Die Geschädigte blieb unverletzt und konnte sich selbst befreien. Die Polizei leitete umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen, die Ermittlungen wurden und werden weiterhin auf Hochtouren geführt. Bislang konnten die Unbekannten jedoch noch nicht ergriffen werden, weshalb die Polizei erneut die Bevölkerung um Hinweise bittet.

Beide Täter wurden wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, aber kräftig, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern; einer trug eine schwarze Hose, einer trug einen schwarzen Rucksack mit roter Nike-Aufschrift.

Zur Aufklärung der schweren räuberischen Erpressung ist vom Bayerischen Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro

(in Worten: dreitausend) ausgesetzt worden, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt werden. Die Belohnung gilt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen oder zur Klärung der Tat dienen. Die Belohnung ist für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am 1. Mai verdächtige Personen gesehen, die auf die oben genannte Personenbeschreibung passen könnten? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Steinerne Brücke im besagten Zeitraum beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Rucksack machen? Sachdienliche Angaben werden unter der Rufnummer 0941/ 506-2888 rund um die Uhr entgegengenommen.