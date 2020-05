Mitten in der Nacht Einsatz in Alteglofsheim – Kran drohte, umzukippen

Foto: PI Neutraubling

Am Donnerstag, 28. Mai, gegen 21 Uhr, wurde die PI Neutraubling über einen schief stehenden Baukran in der Schubertstraße in Alteglofsheim informiert. Laut Mitteiler drohte dieser umzufallen.