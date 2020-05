Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut Damenrad aus unversperrter Garage

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf 28. Mai, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer unversperrten Garage in der Fabrikstraße in Regenstauf.