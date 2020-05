Unfall bei Brennberg In der Kurve in den Gegenverkehr geraten – 20.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 27. Mai, gegen 6.20 Uhr, war ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer von Siegenstein kommend in Richtung Brennberg unterwegs. In der Ortschaft Wetzelsdorf geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda.