Polizeieinsatz Vermeintliche Schlägerei führt zu Auffinden eines Schlagstocks

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 21.15 Uhr, ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine größere Schlägerei auf dem Parkdeck des Parkhauses in der Bürgermeister-Zimmermann-Straße in Cham ein. Dabei erging auch ein Hinweis, dass hierbei ein Schlagstock im Spiel sein solle. Aufgrund dieser Mitteilung wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenbesatzungen, auch von umliegenden Polizeiinspektionen, angefahren.