Polizei sucht Zeugen Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall – Fahrer eines roten Pkws gesucht

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 15 Uhr, befuhr eine 56-jährige Regensburgerin mit ihrem Toyota die Stromerstraße in Regensburg in Richtung Franz-von-Taxis-Ring. Als sie sich kurz vor der Einmündung befand, bog ein roter Pkw vom Franz-von-Taxis-Ring in die Stromerstraße ein.