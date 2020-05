Zeugen gesucht Geldbörse mit 500 Euro Bargeld fällt von Pkw-Dach – zwei junge Diebe flüchtig

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 14.45 Uhr, legte ein 57-jähriger Mann in der Regensburger Straße in Regenstauf seine Geldbörse auf das Autodach seines Pkws. Auf Höhe der Hausnummer 1 in Fahrtrichtung Burgweinting hörte der Mann auf seinem Dach ein Poltern und sah im Rückspiegel seine Geldbörse vom Dach fallen.