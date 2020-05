2.000 Euro Schaden Auffahrunfall aus Unachtsamkeit – niemand verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstagnachmittag, 26. Mai, ein 38-jähriger Audi-Fahrer auf den Skoda einer 27-jährigen Frau in der Regensburger Straße in Regenstauf auf.