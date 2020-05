Unfall Fahranfängerin überschlägt sich auf der B15 bei Hof

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen, 27. Mai, auf der Bundesstraße B15 bei Hof.

Hof. Um 2.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Dacia-Fahrerin die B15 von Moschendorf in Richtung Hof. Nach ihren Angaben wollte die Fahranfängerin aus dem Landkreis Hof einem auf der Fahrbahn befindlichem Tier ausweichen und kam dabei nach rechts von dieser ab. Anschließend prallte das Auto gegen die Leitplanke, überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie befreiten sich selbstständig aus dem völlig zerstören Dacia und ein Rettungsdienst brachte beide ins Klinikum.

Der Sachschaden am Kleinwagen beläuft sich auf rund 10.000 Euro, an der Leitplanke und Fahrbahn auf circa 2.000 Euro. Die Bundesstraße musste für etwa eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Hof komplett gesperrt werden. Den Dacia musste ein Abschleppunternehmens von der Fahrbahn räumen und abtransportieren.