Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt Verkehrszeichen um – Verkehrszeichen fällt auf ein Auto

Foto: 123rf.com

Am Montag, 25. Mai, in der Zeit von 6.30 Uhr bis 13.30 Uhr, wurde vor einem Privatanwesen „Am Hardt“ in Sünching von einem bisher Unbekannten ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen umgefahren.