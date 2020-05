Technischer Defekt Fahrzeug auf Werkstattgelände in Brand geraten

Vermutlich ein technischer Defekt löste am Montagabend, 25. Mai, auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Gutenbergstraße in Regenstauf einen Pkw-Brand aus. Bemerkt wurde das Feuer durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer, der umgehend die Feuerwehr verständigte.