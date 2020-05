Über 1,1 Promille Betrunkener fährt Pkw an und will einfach weiterfahren – Zeugen ruft Polizei

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 24. Mai, gegen 19.40 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen sichtbar betrunkenen Autofahrer, der beim Ausparken am Hohen-Kreuz-Weg in Regensburg einen geparkten Pkw beschädigte und offensichtlich einfach weiterfahren wollte.