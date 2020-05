Zeugenhinweise erbeten 64-jähriger Radfahrer muss unbekanntem Fahrzeug ausweichen und stürzt

Am Sonntag, 24. Mai, kam es gegen 16.30 Uhr in Regensburg an der Ecke Sandgasse/Laibacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.