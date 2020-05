Unfallflucht Unbekannter beschädigt geparkten Toyota und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 24. Mai, wurde zwischen 16 und 19 Uhr ein Toyota Auris in der Farbe Silber in Obertraubling im Iglauer Weg beschädigt. Der beschädigte Pkw wurde ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt.