Mehrere Strafanzeigen Ohne Schein und Zulassung – dafür falsche Kennzeichen

Foto: 123rf.com

Bei der Kontrolle eines VW am Samstagnachmittag, 23. Mai, in der Donaustaufer Straße in Regensburg konnte ein 23-jähriger Fahrer weder seinen Führerschein noch den erforderlichen Fahrzeugschein vorweisen.