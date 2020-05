Die Polizei ermittelt Unbekannter legt gefährlichen Hundeköder am Weiherdamm in Furth im Wald aus

Foto: PI Furth im Wald, Kolbeck

Ein Further Bürger fand am Montagvormittag, 25. Mai, am Weiherdamm ein etwa sechs mal vier Zentimeter großes Stück Styropor, das mit kleinen Nägeln gespickt war.