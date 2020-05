Zeugen gesucht Diebstahl auf Lkw-Parkplatz – etwa 500 Liter Diesel sind weg

Am Samstagabend, 23. Mai, gegen 23 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Wörth an der Donau im Rahmen regelmäßiger Überprüfungen am Parkplatz an der B8 zwischen Pfatter und Geisling einen litauischen Lkw fest, bei dem der Tankdeckel aufgebrochen war.