Unfall bei Altenthann Abbiegendes Auto übersehen – Motorradfahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 22. Mai, um 14.45 Uhr, fuhr ein Lenker eines VW Passat auf der Staatsstraße 2145 in Fahrtrichtung Falkenstein. Dieser beabsichtiget nach links in Richtung Pfaffenfang abzubiegen, als es zum Unfall kam.