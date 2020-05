Mit dem Heli in die Klinik 29-Jähriger verletzt sich bei Düngearbeiten

Foto: DRF Luftrettung

Am Mittwoch, 20. Mai, um 16.35 Uhr, brachte ein 29-jähriger Traktorfahrer Dünger auf dem Rasen aus. Als das Düngemittel in der Düngeverteilermaschine stecken geblieben war, stieg er in den Behälter. Hier kam es zum Unfall.