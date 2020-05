Auf der B16 Unfallflucht – die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten Sattelzugs

Am Montagnachmittag, 18. Mai, ereignete sich in Saal an der Donau auf der Staatsstraße 2230 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, ein Unfallbeteiligter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.