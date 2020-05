Alarm verscheuchte Täter Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Neutraubling

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. auf 20. Mai, versuchte ein bisher unbekannter Täter, in einem Verbrauchermarkt in der Bayerwaldstraße in Neutraubling einzubrechen.