Belohnung ausgesetzt Werbetafel zum wiederholten Male beschädigt

In der Zeit zwischen Dienstag, 5. Mai, und Samstag, 9. Mai, wurde in der Wernerwerkstraße in Regensburg auf Höhe des Supermarktes zum dritten Mal binnen acht Wochen ein so genanntes Mega-Light-Board – eine rotierende, beleuchtete Werbetafel hinter Glas – beschädigt.