Mehrere Verletzte Crash an der Autobahnausfahrt – Rettungswagen in Unfall verwickelt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 19. Mai, gegen 17.35 Uhr, fuhr ein Rettungswagen der Johanniter mit Sondersignalen von der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg bei der Ausfahrt Kumpfmühl über die zweispurige Autobahnabfahrt in Richtung Augsburger Straße. Ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto, gelenkt von einem 33-jährigen Fahrschüler in Begleitung des Fahrlehrers, wollte eine Rettungsgasse bilden und orientierte sich nach links, als es zum Unfall kam.