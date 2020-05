1.800 Euro Schaden Moped-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montag, 18. Mai, gegen 12.24 Uhr, wollte eine 74-jährige Seat-Fahrerin in Bad Kötzting aus dem Großparkplatz in die Ludwigstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von linkskommenden, vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Zweiradfahrer.