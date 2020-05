Hinweise erbeten Unbekannter klaut Kennzeichen eines Leichtkraftrads

Am Montag, 18. Mai, in der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem in der Burgstraße/Rubenstraße in Donaustauf abgestellten Leichtkraftrad das amtliche Kennzeichen.