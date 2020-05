Polizei ermittelt Kontrolle führt zur Sicherstellung von Fahrrädern

Bei der Überprüfung eines 30-jährigen Mannes aus Zeitlarn stellten Beamte der Zivilen Einsatzgruppe aus Regensburg am Montagnachmittag, 18. Mai, fest, dass dieser mit einem Fahrrad unterwegs war, das im polizeilichen Fahndungsbestand als gestohlen verzeichnet war.

Zeitlarn. Während der Kontrolle kam noch eine Bekannte des Mannes, ebenfalls mit einem Fahrrad hinzu. Da sich auch hinsichtlich des von der Frau genutzten Fahrrades Zweifel an den Eigentumsverhältnissen ergaben, wurde auch dieses sichergestellt.

Der Mann sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert, da das von ihm genutzte Rad im Jahr 2018 in Regensburg als gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlungen zur Herkunft des zweiten Rades dauern an. In beiden Fällen hat die PI Regenstauf die weiteren Ermittlungen übernommen.