Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt beide Türen eines Pkws

Foto: 123rf.com

Ein bisher unbekannter Täter verkratzte in der Zeit von Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 18. Mai, 6 Uhr, beide Türen der rechten Fahrzeugseite eines in der Schulstraße in Roding in einem Hinterhof abgestellten, grauen VW Golf.