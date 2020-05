Hinweise erbeten Diebe versuchen, Katalysatoren von Gebrauchtwagen auszubauen und flüchten

Foto: Ulrich Krellner/123rf.com

Am Sonntag, 17. Mai, gegen 16 Uhr, konnte der Besitzer eines Autohauses in Rötz bei einem Spaziergang feststellen, dass sich zwei unbekannte Täter an den abgestellten Gebrauchtwagen zu schaffen machen.