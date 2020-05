Drei Promille Betrunkener Autofahrer fährt an der Tankstelle gegen einen Audi

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 17. Mai, gegen 15.15 Uhr, stieß ein Nissan-Fahrer auf dem Tankstellengelände in der Regensburger Straße in Seubersdorf gegen einen Audi und verursachte einen Gesamtschaden von circa 3.500 Euro.