Erfolgreiche Kontrolle Crystal und entwendetes, hochwertiges E-Bike sichergestellt

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Ein hochwertiges E-Bike, das Anfang Mai in Regenstauf entwendet wurde, stellten Beamte der Zivilen Einsatzgruppe aus Regensburg bei einer Kontrolle eines 36-jährigen Mannes aus Regenstauf sicher. Die erfolgreiche Überprüfung des Mannes erfolgte am Sonntagabend, 17. Mai, in Regenstauf.