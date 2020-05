Hinweise erbeten Opel angefahren – Unfallflüchtiger hinterlässt Schaden in Höhe von 4.000 Euro

Am Samstag, 16. Mai, zwischen 10.15 Uhr und 10.25 Uhr, wurde der Opel Corsa einer 42-jährigen Frau angefahren. Diese hatte ihr Fahrzeug kurzzeitig auf dem Parkplatz vor der Postdienststelle in der Waldschmidtstraße in Cham geparkt.