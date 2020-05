Hinweise erbeten Zwei Fahrraddiebstähle in Neutraubling

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 14. Mai, 7.55 Uhr, bis Freitag, 15. Mai, 8 Uhr, wurde in Neutraubling in der Gregor-Mendel-Straße ein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke Dynamics, Magic Tour, im Wert von 498 Euro entwendet.