Fahrer Uneinsichtig Wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs – Polizei stellt Kleintransporter sicher

Foto: 123rf.com

Eine Streifenbesatzung der PI Nittendorf kontrollierte am Freitagvormittag , 15. Mai, in Pollenried einen Kleintransporter. Der Fahrer, ein selbstständiger Unternehmer aus der Baubranche, war aus polizeilicher Sicht kein Unbekannter: Er war bereits in der näheren Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht worden, da seine ausländische Fahrerlaubnis zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr gültig war.