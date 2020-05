Polizei bittet um Hinweise Erneut Schmierereien auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lappersdorf

Foto: 123rf.com

Im Schutz der Dunkelheit brachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, einen Schriftzug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Regensburger Straße in Lappersdorf an.