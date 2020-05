Ladendiebstahl Zwei junge Frauen bei Diebstahl ertappt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Aufmerksame Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Regensburger Straße in Regenstauf bemerkten am Donnerstagmittag, 14. Mai, wie sich zwei Jugendliche verschiedene Gegenstände in mitgeführte Taschen steckten und versuchten, diese Waren ohne zu bezahlen aus dem Laden zu schaffen.