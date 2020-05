Polizei bittet um Hinweise Pkw-Scheibe eingeschlagen – versuchter Diebstahl?

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Mai, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 14. Mai, 7.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Seat eingeschlagen. Der abgemeldete graue Wagen war auf einem Firmenparkplatz in Gewerbegebiet Eichenbühl in Lupburg abgestellt.