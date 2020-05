Hinweise erbeten Pkw überholt Moped – Moped-Fahrer muss auf Gehweg ausweichen und stürzt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 18.15 Uhr, wurde ein 26-jähriger Landkreisbürger, der in Wört an der Donau auf der Regensburger Straße in Richtung Wiesent unterwegs war, von einem unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Pkw überholt.