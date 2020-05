Hinweise erbeten Unbekannter fährt geparkten Mercedes an und kümmert sich nicht um den Schaden

Am Donnerstag, 14. Mai, in der Zeit von 16.10 Uhr bis 16.30 Uhr, war ein schwarzer Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rodinger Straße in Cham vorwärts eingeparkt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im genannten Zeitraum den linken Außenspiegel (Fahrerseite) und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.