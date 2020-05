Führerschein weg Polizei stoppt unter Drogeneinfluss stehenden 21-jährigen Fahrer

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 13. Mai, kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht in Regensburg-Neuprüll einen Fahrzeuglenker, der unter Drogeneinfluss stand. Der 21-jährige Mann hatte am Vortag Betäubungsmittel zu sich genommen, zudem besaß er noch eine kleine Menge an Cannabis, die im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden wurden.