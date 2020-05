Zeugenaufruf Unbekannter beschädigt Außenspiegel und flüchtet vom Unfallort

Foto: 123rf.com

Ein 41-jähriger Chamer parkte seinen weißen VW T5 am Mittwoch, 14. Mai, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19 Uhr, in der Straße „Zur Schwedenschanze“ in Cham am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in diesem Zeitraum den linken Außenspiegel (Fahrerseite) am VW T5 und entfernte sich anschließend ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern vom Unfallort.