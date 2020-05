Die Polizei bittet um Mithilfe 16-Jähriger aus Eschlkam vermisst – er befindet sich möglicherweise in einer lebensbedrohlichen Situation

Seit Mittwoch, 13., wird Sandro S. aus Eschlkam vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise bittet.

Eschlkam/Landkreis Cham. Seit Mittwoch gilt der 16-jährige Sandro S. aus Eschlkam als vermisst. Er dürfte in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden das elterliche Haus verlassen haben. Sandro S. könnte sich aufgrund einer möglichen Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Der Vermisste wurde am Mittwoch, 13. Mai, gegen 5 Uhr, zuletzt von einem Zeugen im Bereich Kleinaign in Richtung Drachensee bzw. im Ortsteil Daberg/Gaishof gesehen.

Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, Multicoptern (Drohnen) und mehreren Suchhundestaffeln, erbrachten bislang keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des S. Es ist auch nicht auszuschließen, dass er sich gegebenenfalls auf tschechischem Hoheitsgebiet befindet. Die dortigen Behörden sind entsprechend eingebunden.

Sandro S. wird wie folgt beschrieben: 16 Jahre alt, 1,90 Meter groß, circa 70 Kilo, schlanke Figur und kurze braune Haare, Er trägt eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit goldenem Reißverschluss und Turnschuhe

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/ 504-0 entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort von Sandro S. kennt, möge sich bitte sofort an den Polizeinotruf 110 wenden. Die Suchmaßnahmen werden am Donnerstag fortgesetzt.